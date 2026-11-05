YDÜ’nün geliştirdiği sistemle şirket sicilinde dijital dönem başladı!

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), geliştirdiği teknolojileri kamu hizmetlerine taşıyan projelerine bir yenisini ekledi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü için Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi ile Near East Teknoloji iş birliğinde geliştirilen RKMMD Bilgi Sistemi, şirket sicil hizmetlerinde kapsamlı bir dijital dönüşümü hayata geçirdi.

Eylül 2026’da kullanıma alınan sistem; yaklaşık 56 bin şirket kaydını, 100 bin isim yoklaması başvurusunu ve 25 bin marka kaydını tek bir dijital altyapıda bir araya getirdi. Uzun yıllar gişede manuel yürütülen sicil işlemlerinin bütünleşik bir yapı üzerinden yönetilmesini sağlayan proje, kamu hizmetlerinin hızını ve izlenebilirliğini artırırken ticari kayıtların doğruluğunu ve güncelliğini güçlendiriyor.

Sistemin resmi duyurusu henüz yapılmadan 4 binden fazla belge talebi, 1.000’e yakın isim yoklaması, 250 tescil kaydı ve 1.100’den fazla değişiklik işlemi gerçekleştirildi. Aynı dönemde 700’e yakın vatandaş kayıt işlemi de tamamlandı.

Belge talepleri ve ödemeler daireye gitmeden yapılabiliyor

RKMMD Bilgi Sistemi’nin Vatandaş Portalı üzerinden isim yoklaması başvuruları yapılabiliyor; şirketlerin adres, direktörler kurulu, hissedarlar ve sermaye bilgilerine ilişkin onay belgeleri talep edilebiliyor. Şirket ana sözleşmesi ve tüzüğünün onaylı suretlerine yönelik talepler de internet üzerinden iletilebiliyor. Başvuru sahipleri, işlemlerinin her aşamasında SMS ve e-posta yoluyla bilgilendiriliyor.

Harç ve pul tutarlarını mevzuata göre otomatik hesaplayan sistem, kredi kartıyla online ödeme olanağı da sunuyor. Gişeden veya internet üzerinden yapılan ödemeler, Vergi Dairesi entegrasyonu aracılığıyla anında kayıtlara işleniyor. Böylece vatandaşlar, kullanıma açılan hizmetlere ilişkin başvurularını günün her saatinde, daireye gitmeden ve sıra beklemeden iletebiliyor.

Elektronik imzalı olarak düzenlenen belgeler ise portal üzerinden indirilebiliyor. Bankalar, mahkemeler ve diğer kurumlar, belgelerin üzerindeki QR kodu okutarak veya belge doğrulama sayfasını kullanarak geçerliliklerini saniyeler içinde kontrol edebiliyor.

Şirket kayıtlarından kurumlar arası veri paylaşımına bütünleşik altyapı

Mahalli, uluslararası ve yabancı şirketlerin yanı sıra kollektif ve komandit şirketler ile ticari ünvanları kapsayan sistemde; şirket tescilleri, adres değişiklikleri, hisse devirleri ve sermaye artırımları daire personeli tarafından yürütülüyor. Başvurudan belge düzenlenmesine kadar bütün aşamalar sistem üzerinden takip edilebiliyor.

İşletme faaliyetlerinin NACE kodlarıyla kaydedilmesi, sektörel analizleri ve veriye dayalı ekonomi politikalarını destekliyor. Şirket kuruluşu ve faaliyet amacı değişikliklerinde ilgili mevzuat ile gerekli izinler kontrol edilirken lisansların geçerlilik tarihleri de izleniyor. Kamu kurumları arasında sicil verilerinin paylaşılması ise şirket bilgilerinin kurumlar arası işlemlerde kullanılmasını kolaylaştırarak evrak trafiğinin azalmasına katkı sağlıyor.

Hedef, bütün sicil hizmetlerine internet üzerinden erişim

Şirket tescil ve değişiklik işlemleri bugün daire personeli tarafından sistem üzerinden yürütülüyor. Uzun vadeli hedef ise gerekli yasal düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşundan tüm değişiklik işlemlerine kadar bütün sicil hizmetlerinin vatandaşların doğrudan online başvurusuna açılması.

Vatandaş Portalı’na online-rkmmd.gov.ct.tr, belge doğrulama hizmetine ise online-rkmmd.gov.ct.tr/belge-dogrula adresinden erişilebiliyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy:

“Dijital dönüşümün karşılığını vatandaşın günlük yaşamında görmesini önemsiyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin vatandaşların ve işletmelerin işlemlerini kolaylaştıracak olmasına vurgu yaparak “Şirket sicili, ticari güvenin ve ekonomik hayatın temel dayanaklarından biridir. Bu kayıtların güvenilir, güncel ve erişilebilir bir yapıda tutulması hem kamu yönetimi hem de iş dünyası açısından büyük önem taşıyor. RKMMD Bilgi Sistemi ile vatandaşlarımızın pek çok başvuru ve belge işlemini daireye gelmeden gerçekleştirebildiği bir hizmet yapısını hayata geçiriyoruz” dedi.

Üniversitelerin teknolojik birikiminin kamu hizmetlerine yansımasının önemine de değinen Taçoy, “Dijital dönüşümün karşılığını vatandaşın günlük yaşamında zaman tasarrufu, kolay erişim ve güvenilir hizmet olarak görmesini önemsiyoruz. Bu projeyi geliştiren Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi’ne ve uygulama sürecinde görev alan daire çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel:

“Yetkinliğimizi; vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan dokunan projelere dönüştürüyoruz”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası alandaki konumunu güçlendiren bilimsel birikimin, geliştirdiği teknolojilerle toplumsal faydaya dönüştüğünü vurgulayarak, “Dünyayla rekabet eden bir üniversite olmanın sorumluluğu, ürettiğimiz bilgiyi ve teknolojiyi ülkemizin ihtiyaçlarıyla buluşturmaktır. Yakın Doğu Üniversitesi olarak yazılım, yapay zeka ve bilişim alanlarındaki yetkinliğimizi; kamu hizmetlerini geliştiren, iş dünyasının faaliyetlerini kolaylaştıran ve vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan dokunan projelere dönüştürüyoruz. RKMMD Bilgi Sistemi, bu yaklaşımımızın somut örneklerinden biridir” dedi.

Uluslararası iş birlikleri ve farklı disiplinleri buluşturan araştırma altyapısının üniversitenin teknoloji geliştirme kapasitesini beslediğini belirten Prof. Dr. Günsel, “Kendi teknolojisini geliştirebilen bir ülke, ihtiyaçlarına uygun çözümler üretme ve geleceğini şekillendirme konusunda daha güçlüdür. Üniversitemizin uluslararası ölçekteki bilimsel ve teknolojik birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital dönüşümünü desteklemek için kullanmayı sürdüreceğiz. Bu projeyi hayata geçiren Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi ekibimizi kutluyor, iş birliği için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi:

“Başvurudan tahsilata, onaydan belgeye kadar süreçleri aynı yapı içinde izleyebiliyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi, projenin dairenin çalışma süreçlerine bütünlük kazandırdığını belirterek, “Sicil hizmetleri, çok sayıda kaydın ve birbirini takip eden işlemin dikkatle yönetilmesini gerektiriyor. Yeni sistemle başvurudan tahsilata, onaydan belge düzenlenmesine kadar süreçleri aynı yapı içinde izleyebiliyoruz. Bu olanak, çalışanlarımızın iş takibini kolaylaştırırken hizmetlerin daha düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlıyor” dedi.

Eski kayıtlardaki eksik ve hataların kontrollü biçimde düzeltilebildiğini de ifade eden Tülbentçi, “Verilerin doğruluğunu ve güncelliğini artırmak, bu dönüşümün önemli bir parçası. Kamu kurumları arasında veri paylaşımının güçlenmesiyle aynı bilgilerin farklı işlemler için yeniden talep edilmesinin ve evrak trafiğinin azaltılmasını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

YDÜ Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi Başkanı Yalvaç Akgün:

“Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken bütün sicil hizmetlerinin online sunulabileceği altyapıyı kurduk”

YDÜ Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi Başkanı Yalvaç Akgün ise sistemin mevcut hizmetleri dijitalleştirirken gelecekteki ihtiyaçları da gözeten bir yaklaşımla geliştirildiğini belirterek, “Yaklaşık 56 bin şirket kaydını, 100 bin isim yoklaması başvurusunu ve 25 bin marka kaydını bütünleşik bir yapıda bir araya getirdik. Online başvuru ve ödeme, elektronik imzalı belge üretimi, QR kodla doğrulama ve kurumlar arası veri paylaşımını aynı sistemin parçaları olarak tasarladık” dedi.

Şirket tescil ve değişiklik başvurularının vatandaşlar tarafından doğrudan online yapılabilmesi için yasal düzenleme gerektiğini hatırlatan Akgün, “Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gerekli yasal düzenlemelerin ardından bütün sicil hizmetlerinin online sunulabileceği altyapıyı da kurduk. Yakın Doğu Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme birikimini, kamu kurumlarının ihtiyaçlarına ve toplumun günlük yaşamına dokunan çözümlere dönüştürmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Near East Teknoloji Genel Müdürü Renan Avni:

“Sicil işlemlerinin her aşamasının izlenebilmesi, kamu hizmetinin niteliğini artırıyor”

Near East Teknoloji Genel Müdürü Renan Avni ise kamuya yönelik yazılımların, hizmeti sunan kurumun işleyişi ile başvuru sahiplerinin ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Avni, “RKMMD Bilgi Sistemi, daire personelinin tüm süreçleri tek bir sistem üzerinden takip etmesine olanak tanıyor. Başvuru sahipleri de işlemlerinin hangi aşamada olduğunu görebiliyor ve düzenlenen elektronik imzalı belgelerine internet üzerinden erişebiliyor” dedi.

Onay sürecinin sistem üzerinden takip edilebilmesinin, dairenin günlük işleyişi açısından önem taşıdığını vurgulayan Avni, “İşlem için gerekli bilgilere aynı sistem üzerinden erişilmesi, birimler arasındaki teyit ihtiyacını azaltıyor ve bekleyen işlemlerin takibini kolaylaştırıyor. Başvuru sahibi açısından da sürecin görünür olması, bilgi almak için daireye yeniden başvurma ihtiyacını azaltıyor. Kamuya yönelik teknoloji projelerinde önceliğimiz, kurumların hizmetlerini daha düzenli yürütebilmesini ve vatandaşların bu hizmetlere daha kolay erişebilmesini sağlayan sistemler geliştirmek” ifadelerini kullandı.