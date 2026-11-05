Futbolun efsaneleri İskele’de buluştu

Türkiye’nin efsane futbolcuları, İskele’de gençlerle buluştu. Dün akşam ülkemize gelen heyet bugün bölge okullarında eğitim gören gençlerle İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Özel buluşmada; Trabzonspor’un efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Galatasaray’ın unutulmaz kaptanlarından Mehmet Cüneyt Tanman, Beşiktaş’ın önemli futbolcularından Recep Çetin ile Fenerbahçe forması giymiş İlhan Parlak ve Serkan Balcı gençlerle deneyimlerini paylaştı. İskele Belediyesi’nin düzenlediği Gençler ile futbol efsanelerini buluşturan bu özel programa Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

GENÇLER SORDU, FUTBOL EFSANELERİ YANITLADI

İskele’de genç sporcular, Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya gelerek futbol dolu, samimi ve ilham veren bir söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerin futbola, sporculuk kariyerine, başarıya ve sahadaki unutulmaz anılara ilişkin merak ettiği soruların yanıtlandığı özel buluşmada; Trabzonspor’un efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Galatasaray’ın unutulmaz kaptanlarından Mehmet Cüneyt Tanman, Beşiktaş’ın önemli futbolcularından Recep Çetin ile Fenerbahçe forması giymiş İlhan Parlak ve Serkan Balcı gençlerle deneyimlerini paylaştı. Özel buluşmada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra Türkiye’den gelen heyet ile çok sayıda kişi yer aldı.

BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ DE BULUŞMAYA EŞLİK ETTİ

Gençler ile futbol efsanelerini buluşturan bu özel programa Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri de eşlik etti. Gençlerin heyecanına ortak olan Büyükelçi Başçeri, futbolun gençlerin gelişimi, sosyalleşmesi ve farklı alanlarda kendilerini ifade etmeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çeken buluşmada gençlerle bir araya geldi.

AKŞAM İSKELE CUMHURİYET STADYUMU’NDA ÖZEL MAÇ

Günün futbol heyecanı akşam saatlerinde de devam edecek. Gençlerle buluşan Türk futbolunun efsane isimleri, bu kez sahada futbolseverlerle buluşacak.

Futbolseverler, İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda gerçekleştirilecek özel karşılaşmada efsane futbolcuları yeniden sahada görme fırsatı bulacak. Gün boyunca gençlerle futbolun deneyim ve anılarını paylaşan efsaneler, akşam ise sahada futbol şölenine imza atacak. Karşılaşma 16.30’da başlayacak…