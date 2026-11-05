Beğeniler farklı ülkelerden gelen fake hesaplarla şişirildi

Eğitim Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili adayı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayımlanan ve farklı siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı “Seçime Doğru” programına ilişkin haberi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Çavuşoğlu’nun paylaşımı 300’ün üzerinde beğeni alırken, beğenilerin önemli bir bölümünün sahte (fake) hesaplardan geldiği gözlemlendi.

Söz konusu hesapların bir kısmında farklı ülkelere ait isimlerin kullanılması da dikkat çekti.

Beğeni sayısını artırmak amacıyla kullanıldığı izlenimi veren bu hesaplar için ne kadar ödeme yapıldığı ise yanıt bekleyen bir soru olarak gündeme geldi.