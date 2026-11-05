“Bu seçim halk için dönüm noktası olacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Görüşmede kamu borçları, hayat pahalılığı, çalışma yaşamı ve yolsuzluk iddiaları ele alınırken Çeler, TDP’nin İlk 90 Gün Acil Eylem Planı kapsamında hayata geçirmeyi hedeflediği düzenlemeleri anlattı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Usulsüzlük ve liyakatsizlik çarkı dönüyor”

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çeler, hükümetin istikrar söylemlerine rağmen ülkenin "ciddi bir ekonomik çıkmazda" olduğunu belirterek, milyarlarca liralık borcun geri ödeme sürecinin seçimlerin ardından başlayacağına dikkat çekti.

Çeler, “Sektörler dönmüyor, çark kırılmaya başladı. Ancak usulsüzlük, haksızlık ve liyakatsizlik çarkı hızla dönüyor. İşte o çarka çomak sokmak hepimizin en büyük görevi” dedi.

“İlk 90 günde somut adımlar atacağız”

TDP'nin ekonomi, sağlık, eğitim ve kamu yönetimi alanlarında hazırlıklarını tamamladığını belirten Çeler, İlk 90 Gün Acil Eylem Planı kapsamında hayat pahalılığı kriz masası ve piyasa denetim ekibi kurulmasının, temel tüketim maddelerindeki vergi ve fonların yeniden düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çeler, plan kapsamında kamu ihalelerinin şeffaflaştırılması, geçmişe dönük yolsuzluk iddialarının araştırılması, siyasi dokunulmazlığın Meclis kürsüsüyle sınırlandırılması ve kamu istihdamında liyakati güçlendirecek yasal düzenlemeler yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

“Sosyal belediyeciliği yayacağız”

Yaklaşan seçimlerin halk için dönüm noktası olacağını dile getiren Çeler, TDP'nin güçlü kadrosuyla sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerde 2030 vizyonuyla hareket ettiklerini ve birçok belediyede meclis üyesi adayları çıkardıklarını hatırlatan Çeler, sosyal belediyeciliği yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Sendikalarla iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Çeler, çalışanların motivasyonunu artıracak ve kurumları güçlendirecek ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını kaydetti.