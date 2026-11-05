Dikkat! Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın İskele ve Karpaz'da bazı yerlere 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK duyurusuna göre kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

"Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy, Dnr sitesi, Merit Hotel, Ceasar Blue, Four Vision, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra, Thalassa Sitesi, Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi, Yeşilköy, Esenköy, Yenierenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler, Kumyalı, Balalan, Ziyamet ve Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova ve Kaleburnu"