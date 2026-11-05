Aday adayının belgesine sahte ibare ekledi, tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, K.Ö.’nün (E-44), Gazimağusa’da, İlçe Seçim Kurulu tarafından Belediye Meclis Üyesi aday adaylarından istenen ikamet belgesi üzerine yetkisi olmadığı halde “3 yıldan beridir KKTC’de kalmaktadır” ibaresini yazıp belgenin etkisini değiştirmek suretiyle resmi evrak sahtelediği ve ilgili dairede ibraz edilmesini sağlayarak tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.”

Girne’de sarhoş olarak çevreye rahatsızlık veren M.Ç. tutuklandı

Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda dün saat 19.00 sırlarında, 157 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoşken makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren M.Ç.(E-42) tutuklandı.