“Çocuklarımızın temiz ve güvenli ortamlarda eğitim almaları önceliğimizdir”

Mağusa Belediye Başkanı ve CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay, kentteki eğitim kurumlarını ziyaret ederek, belediyenin eğitime yönelik çalışmaları ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Uluçay’a CTP Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

Ziyaretlerde eğitim kurumlarına sağlanan katkılara değinen Uluçay, Mağusa Belediyesi sınırları içerisindeki tüm okullara, 9 milyon TL’lik emlak vergisi payına ek olarak dört yıllık görev süresinde toplam 50 milyon TL katkı sağladıklarını belirtti. Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen çalışmaları da aktaran Uluçay, Polatpaşa İlkokulu’na iki yeni derslik kazandırdıklarını, 2025 yılı içerisinde ise birçok okula engelli tuvaleti ve rampası yaptıklarını kaydetti.

Okulların ulaşım ihtiyaçlarının belediye tarafından ücretsiz karşılandığını ifade eden Uluçay, her yıl tüm okulların su depoları ve klimalarının temizlendiğini, okul yönetimleriyle iş birliği içerisinde tespit edilen ihtiyaç ve sorunlara da çözüm üretildiğini söyledi. Mağusa Belediyesi bünyesinde hizmet veren Atatürk Gündüz Çocuk Bakım Evi hakkında da bilgi veren Uluçay, merkezin 9 sınıfta toplam 483 öğrenciye hizmet sunduğunu belirtti.

“Eğitime katkılarımız devam edecek”

Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de paylaşan Uluçay, Namık Kemal Lisesi’ne iki prefabrik sınıf kazandıracaklarını, dört okula oyun parkı yapacaklarını ve Ticaret Lisesi’nde yapılması planlanan sınıflar için gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştireceklerini açıkladı. Eğitime yönelik desteklerin yeni dönemde de artarak devam edeceğini vurgulayan Uluçay, çocukların temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ziyaretlerde okul yöneticileri, dört yıllık görev süresi boyunca eğitime sunduğu katkılardan dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a teşekkür ederek, gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.