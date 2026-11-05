KTOEÖS, Lefkoşa ve çevresindeki okullarda grev ve eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün Lefkoşa ve çevresindeki okullarda öğleden sonra grev yaptı.

Sendika, Kerimiya çemberinde basın açıklaması ve eylem de gerçekleştirdi.

Eylemde, bakanlık icraatlarının yer aldığı savunulan bir kutu da yer aldı, eylemciler, kutudan sorunlara ilişkin mesajlar taşıyan pankartlar çıkardı.

“Tek Sosyal Güvenlik Yasası” ve “Göç Yasası” sonrasında atanan öğretmenlerin hak kayıpları yaşadığı belirtlien eylemde, sendikanın bu konuda ortaya koyduğu taleplerinin görmezden ve duymazdan gelindiğini; öğretmen sendikasının yok sayıldığını, öğretmenlerin hakları, özgürlükleri ve çalışma koşullarının baskı altına alındığını savunuldu.

Öğretmenler, Lefkoşa Metahan çemberindeki eylemde, “Eğitime ve öğretmene yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz”, “Göç Yasası'na dur de, ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz”, "Göç Yasası'nda buluşmak değil kurtulmak istiyoruz", “Plansız tam gün uygulaması değil, gerçek çözüm istiyoruz”, “Süreyi değil, niteliği artır” ve “2008 sonrası öğretmen: Yasal haklarımızı istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı pankart ve dövizler açtı.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları:

“Öğretmen hakları gasp edildi”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Gazimağusa, Güzelyurt ve Girne’den sonra bugün Lefkoşa’da olduklarını dile getirdi.

“Tek Sosyal Güvenlik Yasası” ve “Göç Yasası'na" ilişkin taleplerinin siyasi partilerin seçim manifestolarında yer almasını ve bu konularda somut açılımlar ortaya konmasını beklediklerini belirten Karaoğulları, “sözde” ve “ucube” olarak nitelendirdiği tam gün eğitim uygulamasının yarattığı sorunlara değindi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın icraatlarına yönelik eleştirilerde bulunan Karaoğulları, öğretmen eksikliği nedeniyle yaşanan ders kayıplarının mağduriyete yol açtığını dile getirdi.

Ülkedeki kamusal eğitim alanlarında deprem güçlendirme çalışmalarının hala bitmediğini söyleyen Karaoğulları; konteyner sınıflar, eğitim kurumlarındaki riskli binalar, eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği, kalabalık sınıflar, usulsüz görevlendirmeler, öğretmen hak kayıpları, öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlar, Türkiye’den öğretmen getirilmesi ile bazı yasa ve tüzüklere ilişkin eleştirilerde bulundu.

Karaoğulları, okullarda özel eğitim ve PDR hizmetlerinin noksanlığına bağlı olarak son beş yılda akran zorbalığı ve şiddetinin disiplin suçlarına olan yansımasının yüzde 66 oranında arttığını söyledi.

“Göç Yasası” ile öğretmen haklarının “gasp edildiğini" vurgulayan Karaoğulları, 2008 sonrası ataması yapılan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara değindi.