Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı’ndan Ombudsman Varol’a ziyaret
Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Avukat Yakup Erikel, Ombudsman İlkan Varol’a ziyarette bulundu.
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Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Avukat Yakup Erikel, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’u makamında ziyaret etti.
Verilen bilgiye göre, ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, ziyaretin anısına iyi dilekler de ifade edildi.
Varol, nazik ziyaretinden dolayı Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Avukat Yakup Erikel’e teşekkür etti.
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