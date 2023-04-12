Maaşlardan zorunlu kesintide geri adım

CTP milletvekili Devrim Barçın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen Maaş Kesintisi ve Ek Vergilere yönelik yasanın, Pazartesi tekrar görüşülmek üzere Meclis Genel Kurul'unaa sevk edildiğini açıkladı.

Yeni haliyle yasa tasarısına göre maaşlardan zorunlu kesinti kaldırılarak kesinti yaptırmak isteyen çalışanlar için dilekçe verme koşulu getirildi.

Devrim Barçın'ın aktarımına göre dilekçe vermeyenlerden hiçbir kesinti yapılmayacak.

Barçın yeni tasarıya göre 100.000 TL üzeri veya muadili döviz vadeli mevduatı olanların alacakları mevduat faizlerinden, TL faizinden %1, döviz faizinden ise %2 kesinti yapılması öngörüldüğünü aktardı.