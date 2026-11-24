LTB Kadın Sığınma Evi’nin 10 yıllık mücadelesini anlatan “Direniş” belgeseli izleyiciyle buluştu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kadın Sığınma Evi’nin 10 yıllık deneyimine dayanarak ülkede kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi ve karşılaşılan engelleri anlatan “Direniş” belgeselinin gösterimi KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı eşi Nilden Bektaş Erhürman, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı LTB Meclis Üyeleri, bazı milletvekilleri, partilerin yöneticileri, çeşitli kadın örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte belgesel gösterimi öncesinde LBO Triosu eşliğinde bir de resepsiyon yer aldı.

Gecede öncelikle Faik Uzuner ve Doğuş Bozkurt’un yönetmenliğini yaptığı “Direniş” belgeseli gösterildi. Ardından LTB Kadın Sığınma Evi Koordinatörü Ömür Yılmaz ve Yönetmen Uzuner filmle ilgili soruları cevapladı. Gece sonunda katılımcılar 10. yıl anı defterine görüş ve düşüncelerini yazdı.

Kuzey Kıbrıs'ta kadına yönelik şiddetle mücadele, direnişçilere ve çocuklarına güvenli bir yaşam alanı sağlama ve yeni bir hayat kurabilmelerine destek olma temelinde yürütülen çalışmalarla LTB Kadın Sığınma Evi’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan belgesel, bu süreçte verilen mücadeleyi, elde edilen toplumsal kazanımları ve karşılaşılan engelleri konu alıyor.

Belgeselde yer alan röportajlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet ve evi içi şiddet alanlarında geliştirilmesi gereken devlet politikalarının önemi bir kez daha gündeme taşındı.