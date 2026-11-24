Serap ŞAHİN

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bugünkü duruşma, mahkemenin kaptan yardımcısının avukatı Buğra Altan’ın dinlenmesiyle başladı.

“Geminin sevk ve idaresinden kaptan sorumlu”

Avukat Altan’ın geminin sevk ve idaresinden, yönetiminden ve karar alma mekanizmasından kimin sorumlu olduğu yönündeki sorularına polis, “Kaptan” yanıtını verdi.

Polis, Türkiye’deki hava şartlarının kötü olduğu ve sefer yapılmaması gerektiği yönündeki bilgiyi kaptan yardımcısının verdiğini, geminin sefere çıkış kararının ise kaptana ait olduğunu belirtti.

Altan, geminin sefere çıkmasının ardından kaptan yardımcısının kaptana iki kez geri dönme çağrısı yapıp yapmadığını sordu. Polis, zanlının ifadesine göre bu çağrıyı yaptığını belirtti.

Avukat Altan, olay sırasında müvekkilinin geminin tahliye edilmesi emrini verdiğini ve can sallarının açılmasında önemli rol oynadığını öne sürdü.

“Helikopterin gelmesi tahliye çalışmalarını durdurdu”

Avukat Altan, arama ekiplerinin olay yerine geç ulaştığını, helikopterin gelmesinin tahliye çalışmalarını durdurduğunu ve geminin daha hızlı batmasına neden olduğunu iddia etti. Altan, helikopterin oluşturduğu rüzgâr nedeniyle bazı kişilerin denize düştüğünü de öne sürdü.

Altan, polisin iddialarının asılsız olduğunu ve ilgili yasa maddesini kapsamadığını ileri sürdü.

“Zanlının yasal statüsü var” iddiası

Avukat Altan, geminin hâlen KKTC kara suları içerisinde bulunduğunu, pas kartına (karaya çıkış izni) sahip kişilerin karaya çıkış izni olduğunu ve dolayısıyla zanlının ülkede yasal statüsünün bulunduğunu belirtti.

Polis ise pas kartı alınabilmesi için geminin limana bağlanması ve kişinin pasaportunu ibraz etmesi gerektiğini belirterek avukatın değerlendirmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Mahkeme, bilirkişinin tanık olarak dinlenmek üzere mahkemeye gelmesine olanak sağlanması amacıyla duruşmaya 10 dakika ara verdi.