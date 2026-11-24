Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), Maliye Bakanlığı’nın mali sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

“Maliye Bakanlığı, borç bataklığı” sloganlı pankart açan federasyon üyeleri adına konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Serman Yiğit, Sosyal Sigortalar Fonu’ndan yapılan ikramiye ödemeleri ile bakanlığın mali yükümlülüklerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yiğit: “170 bin sigortalının bugün itibariyle 2 milyon TL'lik bir mevduat faizi kaybı vardır”

KTAMS ve KİEF Başkanı Serman Yiğit, 6 Kasım’da 48 bin sigorta emeklisine 40’ar bin TL ikramiye ödendiğini hatırlatarak, bunun seçime yönelik bir uygulama olduğunu söyledi.

Yiğit, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi'nin kararı doğrultusunda ödenen ve toplam 1 milyar 870 milyon TL’ye ulaşan tutarın, aslında sosyal sigorta primi yatıran 170 bin emekçinin geleceğe dönük haklarının yenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın 40 milyar TL'lik borcunun yanı sıra şu anda sosyal sigortalara toplam 2 milyar 700 milyon TL'lik ödemesi gereken mükellefiyeti olduğunu dile getiren Yiğit, “Bakanlık üç aydır bunu ödemiyor” dedi.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi'nin aldığı karar gereği toplam 1 milyar 870 milyon TL’nin Sosyal Sigortalar'ın fonundan çıkarılıp emeklilere ödendiğini söyleyen Yiğit, bunun seçim rüşveti olduğunu ifade etti.

Yiğit, “Maliye Bakanlığı mükellefiyetini yerine getirip primleri ödemiş olsaydı, mevduatlar Sosyal Sigortalar Fonu’ndan maalesef çekilmeyecekti. 170 bin sigortalının bugün itibariyle 2 milyon TL'lik bir mevduat faizi kaybı vardır” dedi.

“170 bin sigortalının parasını kullanma yetkisini kim verdi size?” diye soran Yiğit, mevduattaki birikimlerin emekçilerin geleceğine dair güvence olduğunu dile getirdi.

Yiğit, Sosyal Sigortalara prim yatıran insanların içerisinde en fazla mağdur olacak olan kesimin 2008 sonrası Sosyal Güvenlik Sistemi'ne dahil olarak prim ödeyen iştirakçiler olacağını söyledi.

“Şu an 130 bin kişinin yüzde 50'si, asgari ücret üzerinden prim yatırmaktadır. Örneğin; primi yıllarca asgari ücret üzerinden ödenen bir kişinin emeklilik maaşı asgari ücretin yüzde 60’ı kadar olacaktır” diyen Yiğit, tepkisini sürdürdü.

Yiğit, 2008 sonrası Sosyal Güvenlikle ilgili emeklilik sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini dile getirerek, bu konuda tüm siyasi partileri sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Haber ve Fotoğraf: Mehmet Kara (Tak)