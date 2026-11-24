Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ 24-25 Kasım 2026` tarihlerinde Antalya`da gerçekleştirilen Antalya Uluslararası Seçim Forumu’na katıldı. YSK Başkanı Bertan Özerdağ`a Yüksek Mahkeme yargıcı Talat Usar eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Forum`a Türkiye, KKTC, Rusya, Belarus, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve Meksika`nın da aralarında bulunuduğu ülkelerden Yüksek Seçim Kurulu Başkan, üye ve temsilciler katıldı.

Forum`da seçimlere katılımın artırılmasında kurumsal yapı ve uygulamalar, seçim kurullarının medya ile bağlantısı ve halka ilişkiler