Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Doğancı’da yurttaşlarla bir araya geldi. Burada hitap eden İncirli üreticilere seslenerek “Tarımı stratejik devlet politikası haline getirecek, hükümetler değişse de devam eden uzun vadeli bir Ulusal Tarım Stratejisi oluşturacağız. Entegre Tarım Bilgi Sistemi’ni kuracağız. Her üreticiyi, her araziyi ve her hayvanı kayıt altına alacak, tarımı güncel ve güvenilir verilerle yöneteceğiz” diye konuştu.

CTP, Doğancı’da halk buluşması düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmaya Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı. Gençlerin, İncirli’li meşalelerle karşıladığı halk buluşmasında toplumdaki değişim isteği de ön plana çıktı. Yoğun ilgiyle karşılanan Sıla Usar İncirli, burada herkesle tek tek kucaklaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Halk buluşmasında, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer konuşma yaptı.

İncirli: Yeni dönemde yerel ile genelde güçbirliği süreç ve yeni projelere imza atacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada güçlü hizmet mesajı vererek Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın çalışmaları ile gurur duyduklarını dile getirdi. “Aziz Kaya sadece belediyecilik hizmetleri yürütmüyor aynı zamanda bölgenin altyapısıyla, üretimiyle, üniversitesiyle, turizmiyle de ilgileniyor” diyen İncirli, yeni dönemde yerel ile genel güçbirliğinin süreciğini ve yeni projelere imza atılacağını söyledi. İncirli, “CTP’nin yönettiği belediyelerde mali disiplini güçlendirdik, altyapı yatırımlarını ve sosyal hizmetleri geliştirdik. Yerelde hayata geçirdiğimiz yönetim deneyimini ülke yönetimine taşımaya hazırız.” diye konuştu.

“Ulusal Tarım Stratejisi oluşturacağız”

Konuşmasının devamında bölge halkının üretime olan ilgisinin farkında olduklarını ifade eden İncirli, “Toprağa olan bağlılığınızı çok iyi biliyoruz. Ne olursa olsun o toprak sürülecek, tohumlar ekilecek, sulamalar yapılacak. Ne olursa olsun üretime devam edilecek” dedi. Sıla Usar İncirli, Tarımda üretimin sürdürülebilirliği, günübirlik kararlar yerine uzun vadeli planlama gerektirdiğine dikkat çekerek CTP’nin üretime ve adil paylaşıma dayalı bir model kuracağını kaydetti. İncirli şu şekilde konuştu;

“Tarımı stratejik devlet politikası haline getirecek, hükümetler değişse de devam eden uzun vadeli bir Ulusal Tarım Stratejisi oluşturacağız. Entegre Tarım Bilgi Sistemi’ni kuracağız. Her üreticiyi, her araziyi ve her hayvanı kayıt altına alacak, tarımı güncel ve güvenilir verilerle yöneteceğiz.”

“Lefke’ye, çevrenin ve doğanın korunacağı, aynı zamanda da ekonomik gelişmenin olacağı bir yön vereceğiz”

Sıla Usar İncirli, Lefke’nin tarımsal ve ekonomik kalkınmasını planlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de ifade ederek “Yapacağımız her işi planlı bir şekilde yapacağız ve bu bölgede tarımda planlı bir şekilde gelişecek. Yeni dönemde Lefke’ye, çevrenin ve doğanın korunacağı, aynı zamanda da ekonomik gelişmenin olacağı bir yön vereceğiz.” dedi. Ülke genelinde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara da değinen İncirli, “İlk yıl içerisinde kapsamlı nüfus sayımını tamamlayacağız. Ülkeye girişte elektronik ön bildirim ve ölçülü güvenlik filtresi kuracağız” ifadelerini kullandı.

“Her bir insanımızın oyunun sorumluluğunu taşıyacağız”

İncirli konuşmasının sonunda, dürüst yönetim, planlama ve eşitlik vurgusu yaparak sözlerini şu ifadelerle tamamladı;

“Halk değişim istiyor ve kararını verdi, CTP’nin iktidarı için gün sayıyor. Biz insanlarımıza hizmet ederken onlara eşit davranacağız. Adaletli olacağız ve devletin kurumlarını yönetirken liyakatle bunu yapacağız. Her bir insanımızın oyunun sorumluluğunu taşıyacağız. Siyasi tercihine, kimliğine, kökenine, inancına ya da yaşam biçimine bakılmaksızın herkese eşit hizmet sunacağız. Kamu kaynaklarını toplumun ortak yararı için kullanacağız.”

Kaya: Lefke Masası’nın kurulmasına ihtiyaç var

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise görev süresi boyunca belediyenin üzerindeki önemli yükleri hafiflettiklerini ve olanakları ölçüsünde yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yeni dönemde de devam eden ve planlanan projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Kaya, “Önümüzdeki dönemde de projelendirdiğimiz, bir kısmı devam eden, bir kısmı ise yeni dönemde yürürlüğe girecek olan projelerimizle yolumuza devam edeceğiz” dedi. Çalışmaları süren 4,7 kilometrelik Denizli Cengiz Üsküdar Sahil Projesi’nin bölgeye büyük değer katacağını vurgulayan Kaya, Lefke Kent Parkı ile Doğancı Kooperatifi tarafından belediyeye devredilen yaklaşık 70 dönümlük park alanının düzenlenmesi çalışmalarına da değindi. Doğancı’daki köprüyle ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini de belirten Kaya, bölgenin uzun yıllardır ihmal edildiğine dikkat çekerek “Lefke masasının kurulmasına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Sarıyer: 6 Aralık hem yerelde hem de ülke genelinde çok önemli

CTP Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ise 6 Aralık seçimlerinin hem yerel hem de ülke genelinde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “6 Aralık çok önemlidir. Hem yerelde önemlidir hem genelde önemlidir. Onun için 6 Aralık’ta hem Aziz Kaya’yı hem Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ada genelinde zafere ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.