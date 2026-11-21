Larnaka’daki Mennoya Göçmen Tutukevi’nde tutulan Kürt sığınmacı Aslan Muhsin, yaklaşık 20 polisin kendisini darp ettiğini söyleyerek, bu konuda bağımsız soruşturma yapılmasını ve hesap sorulmasını talep etti.

Fileleftheros gazetesi, Muhsin’in 5 Kasım’dan bu yana açlık grevinde olduğunu; 18 Kasım’da yaptığı açıklamada 14 gündür yemek yemediğini, 8 kilo kaybettiğini ve sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Muhsin’in, 18 Ekim 2026’da gözaltı merkezinde yaşanan olayda, nişanlısının ziyareti sırasında kendisine kelepçe takılmak istenmesine tepki gösterdiğini, bunun üzerine yaklaşık 20 polisin müdahale ettiğini ve elleri kelepçeli olduğu sırada, yüzüne yumruk ve tokat atıldığını, başına da sandalyeyle vurulduğunu kaydettiğini belirtti.

Darp iddialarının bağımsız biçimde soruşturulmasını, olaya karışan polislerin tespit edilmesini ve ihlal varsa sorumluların hesap vermesini isteyen Muhsin, dosyanın Polis Hakkındaki İddia ve Şikayetleri Araştırma Bağımsız Kurumu’na (AADIPA) iletildiğini söyledi.

Habere göre Muhsin, polis yetkililerinin yakın zamanda tıbbi belgelerini incelemesine rağmen, sağlık durumunun yeterince dikkate alınmadığını düşündüğünü de ifade etti.

Sığınma başvurusunun reddedildiğini ancak karara karşı mahkemeye başvurduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini belirten Muhsin, dava sonuçlanana kadar serbest bırakılmasını talep etti.

Gazete, Muhsin’in tutukluluk sürecinin yanı sıra, Türkiye’ye gönderilmesi halinde yeniden tutuklanabileceği ve yargılanabileceği yönünde endişeleri olduğunu; daha önce “İki ateş arasında” başlığıyla yayımlanan yaşam öyküsünde, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) üyesi olduğunu, Türkiye’de tutuklandığını, daha sonra örgütle bağlarını kopararak hem Türkiye’nin politikalarına, hem de PKK’nin stratejisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu yazdı.