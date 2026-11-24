Merit International Hotels & Casinos Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, Kıbrıs TV’de yayımlanan Ben Bilirim programında Kuzey Kıbrıs turizmi, turnuva organizasyonları ve uluslararası alandaki siyasi girişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneş odaklı sürdürülemeyeceğini belirten Korkmaz, uluslararası turnuvaların yılın 12 ayına yayılan turizm hareketliliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Merit'in yaklaşık 15 yıldır tavla, briç ve poker gibi alanlarda uluslararası organizasyonlar düzenlediğini kaydeden Korkmaz, farklı ülkelerden katılımcıların bu etkinlikler için adaya geldiğini söyledi. Son düzenlenen briç turnuvasının yaklaşık 540 kişilik turist hareketliliği yarattığını belirten Korkmaz, kasım ayında Merit Royal Diamond'da gerçekleştirilen Triton Poker Series'in de uluslararası tanıtım açısından önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Turnuva turizminin yalnızca otellere değil, yerel işletmelere de katkı sağladığını savunan Korkmaz, organizasyonlara katılan sporcuların aileleri ve yakınlarının restoranları, mağazaları ve tarihi bölgeleri ziyaret ederek ekonomik hareketliliği artırdığını ifade etti.

Uluslararası organizasyonlara yönelik girişimler

Programda “Kıbrıslı Rumların uluslararası alandaki siyasi ve lobi faaliyetlerine” de değinen Korkmaz, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan bazı organizasyonların çeşitli girişimlerle engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Barcelona bağlantılı gençlik futbol kampı ve müzik festivallerinin karşılaştığı sorunları örnek gösteren Korkmaz, spor ve kültür etkinliklerinin siyasi anlaşmazlıklardan ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Uluslararası poker organizasyonlarının da geçmişte benzer baskılarla karşılaştığını savunan Korkmaz, bu girişimlerin Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası tanıtımına ve marka değerine zarar verdiğini öne sürdü. Söz konusu baskıları “politik terör” olarak nitelendiren Korkmaz, yaşananların uluslararası basında daha fazla yer bulması gerektiğini kaydetti.

Korkmaz, “İlişkilerimizi kullanıp Türkiye’den destek alıp ne yapıp ne edip bu işi uluslararası basına çıkarmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyu oluşturmanın önemine de dikkat çeken Korkmaz, dijital platformların ve uluslararası iletişim ağlarının bu süreçte etkin kullanılabileceğini belirtti. Farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin sosyal medya paylaşımları ve deneyimlerinin Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Korkmaz, turizm, spor ve kültür organizasyonlarının desteklenmesi çağrısında bulundu.