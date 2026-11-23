Kıbrıs Cumhuriyeti seyahatlerde havayolu kullanımında AB sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Politis gazetesi, Eurostat verilerine göre 2025 yılında Kıbrıs’ın güneyinde seyahatlerin yüzde 51,1’inde havayollarının kullanıldığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs’ın ada olması sebebiyle seyahat etmede havayollarına ne kadar bağımlı olduğunun görüldüğü araştırmada AB içerisinde ilk sırayı ise Malta’nın aldığını vurguladı.