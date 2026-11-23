Kıbrıs’ın güneyinde ekonominin büyüdüğü ancak maaşların değerinin azaldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi “Ekonomi Büyüyor Maaşların Değeri Azalıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisinin son üç yıl içerisinde yüzde 96.5 artış kaydederek hemen hemen ikiye katlandığını ancak maaşlarda yüzde 28.6’lık bir artışın olduğunu yazdı.

Ekonominin büyüdüğünü, bankalar ve büyük işletmelerin büyük kârlar elde ettiğini yazan gazete, bununla birlikte çalışanların “ayı çıkarmak için euro saymaya devam ettiğini” belirtti.

Her üç çalışandan birinin, bin 500 euronun altında maaş aldığını belirten gazete, güneydeki yıllık kazanç ortalamasının da Avrupa ortalamasından yüzde 29 daha az olduğuna da dikkati çekti.