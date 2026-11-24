Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, Topçuköy ve Ardahan’da yurttaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi ve katılım gösterdiği halk buluşmalarında konuşan Nereli, İskele’de değişim mesajı vererek halkın yeni bir dönem istediğinin artık meydanda olduğunu vurguladı.

“Herkese eşit hizmet edeceğiz”

Topçuköy’de çocukluk yıllarının geçtiğini belirterek konuşmasına başlayan Sermet Nereli, köyle olan bağını ve 12 yıllık muhtarlık deneyimini anlattı. Belediyecilik anlayışının herkese eşit hizmet etmek üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Nereli, “Kimseyi ayırmadan, kimseyi geride bırakmadan, herkese eşit hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı. Nereli, halkın kararını verdiğini belirterek, 6 Aralık’ta hem ülke genelinde hem de İskele’de yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi.

“Kanalizasyon sorununu önceliğimiz”

İskele ve 21 köy için yalnızca vaatler değil, çözüm projeleri hazırladıklarını kaydeden Nereli, CTP’nin kadroları ve gönüllülerle birlikte çalıştıklarını söyledi. Kanalizasyon sorununun öncelikli gündemleri olduğunu belirten Nereli, bu sorunu kader olarak görmeyeceklerini, uzmanlar ve doğru planlamayla çözüm için çalışacaklarını ifade etti.

Nereli, projelerini şöyle sıraladı:

• Kanalizasyon sorunu: Uzmanlarla ve doğru planlamayla kalıcı çözüm için çalışma başlatılacak.

• Kent Meydanı: İskele’ye yakışır, insanların buluşacağı ve çocukların özgürce vakit geçireceği bir meydan kazandırılacak.

• 22 kilometrelik sahil şeridi: Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve sahile erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak.

• Kent Parkı: Çocukların, gençlerin ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturulacak.

• Trafik: Büyüyen İskele’nin trafik sorununa kalıcı çözümler üretilecek.

Belediyeciliğin yalnızca yol, park ve binalardan ibaret olmadığını da belirten Nereli; eğitim, gençlik, sosyal yaşam, özel gereksinimli bireyler ve üretimin de öncelikleri arasında yer alacağını kaydetti.

“Arıcılık ve bal üretimine yönelik teşvik paketi uygulamayı hedefliyoruz”

Topçuköy’de konuşmasında bölgenin üretim potansiyeline de değinen Nereli, arıcılık ve bal üretimine yönelik teşvik paketi uygulamayı hedeflediklerini açıkladı. Belediyenin öncülüğünde düzenlenen bal festivalinin uluslararası düzeye taşınması için çalışma yapacaklarını belirten Nereli, üniversite öğrencilerine de eğitim bursu vereceklerini duyurdu.