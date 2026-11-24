CTP Gençlik Örgütü’nden coşkulu buluşma: “Sahne Gençlerde”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen “Sahne Gençlerde” etkinliği, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Lefkoşa İplikçi Pazarı’nda düzenlenen ve gençlerin bir araya geldiği etkinlikte birlik, dayanışma ve değişim vurgusu öne çıktı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda gencin katıldığı etkinlik, bölge halkından da ilgi gördü.

CTP Gençlik Örgütü Başkanı ve milletvekili adayı İsmail Barbaros’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, ülkemizin yerli müzik gruplarından REVA sahne aldı. Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gecede gençler keyifli anlar yaşarken, etkinlik samimi ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Etkinlik boyunca gençlerle bir araya gelen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, katılımcılarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, yeni döneme ilişkin heyecan ve umut öne çıktı.

Barbaros: Gençleri karar alma mekanizmalarının tam merkezine oturtan bir düzen kuracağız

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren CTP Gençlik Örgütü Başkanı ve milletvekili adayı İsmail Barbaros, gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasının önemine dikkat çekti. Barbaros, “6 Aralık günü gençliği merkeze alan, gençleri karar alma mekanizmalarının tam merkezine oturtan bir düzen kuracağız” ifadelerini kullandı.