Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın nitelikli kamusal eğitime yeterince değer vermediği, öğretmeni değersizleştirdiği ve ülkedeki çağdaş yaşam tarzını değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle eylem düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde protesto düzenleyen sendika yetkilileri, eşit, çağdaş ve ücretsiz kamusal eğitimin bir hak olduğunu kaydederek, 2002 yılından itibaren toplumun çağdaş yaşam biçimini değiştirmeye yönelik uygulamalara karşı her platformda mücadele edeceklerini belirtti.

Karaoğulları: “Öğretmenlerin haklarını geriye götürecek tüm uygulamalara karşı kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Öğretmenler Günü’nün, Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanının verildiği günün 98’inci yıl dönümüne denk geldiğini kaydetti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bugün öğretmenlere iltifatlarda bulunurken hükümetin diğer taraftan öğretmen haklarını geriye götürmeye çalıştığını kaydeden Karaoğulları, gerici faaliyetlere ve kamusal eğitimin gereklerine aykırı uygulamalara karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Karaoğulları, nitelikten yoksun, kalabalık sınıflarda, psikolojik destekten yoksun ve disiplin olaylarının arttığı okullarda özveriyle görev yapan öğretmenlerin haklarını geriye götürecek tüm uygulamalara karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öğretmenlik yapmaya devam eden ve henüz mesleğini icra etme fırsatı bulamayan öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü’nü kutlayan Karaoğulları, sözde “disiplin tüzüğü” aracılığıyla öğrencilere "türban giydirilmeye" çalışıldığını savundu. Karaoğulları, “Göç Yasası”, “Tek Sosyal Güvenlik Yasası”, “Sınıf Geçme ve Sınav Tüzüğü” ile “Kayıt-Kabul Tüzüğü” gibi düzenlemelerle öğretmen haklarını geriye götürmeye yönelik uygulamalara karşı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Maviş: “Öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışan bir bakanlık var”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumu cehaletten kurtaracak yolu açtığını belirtti.

Türkiye’de Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve diğer öğretmenlerin çağdaş toplum ve çağdaş eğitim adına verdiği mücadeleyi selamladıklarını ifade eden Maviş, öğretmenin toplumda aynı zamanda direnişin sembolü olduğunu söyledi. Dersin okul sınırlarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Maviş, "hükümetlerin ve bakanların öğretmeni görmezden gelmeye çalışması karşısında en büyük dersi yine öğretmenler verecektir" ifadelerini kullandı.

Maviş, gerek okullarda gerekse sosyal paylaşım sitelerinde öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışan bir bakanlık bulunduğunu vurgulayarak, ülkenin geleceği için sorumluluk üstlenen kişilerin çabalarının engellenmeye çalışıldığını ifade etti. Vatandaşlara, 2026 yılında yapılması planlanan erken genel seçimde tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak "çağdaş, laik ve nitelikli kamusal eğitim ile öğretmen hakları" için oy kullanma çağrısı yapan Maviş, öğretmen haklarının yasa ve tüzüklerle geriye götürülmeye çalışıldığı mevcut sisteme karşı direnmeye devam edeceklerini vurguladı.

Öğretmenliğin yalnızca bir "meslek" olmadığını belirten Maviş, okulların öğrencilerin sosyalleştiği, korunduğu, psikomotor becerilerini geliştirdiği ve rehberlik hizmeti aldığı kurumlar olduğuna dikkat çekti. Öğretmenlik mesleğinin statüsü açısından bugünün önemine işaret eden Maviş, kamusal eğitimi yok sayanlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Haber: Raif Uzkan / Foto: Timuçin Yıldırım