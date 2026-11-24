Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ülke trafiğine uygun olmayan sol direksiyon araçlara ithal izni verilmesi ve bu araçların kayıt altına alınması nedeniyle yarın Lefkoşa Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Mukayyitliğinde tam gün greve gidiyor.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uygulamanın halkın can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlike arz ettiği vurgulanarak, ithal ve kayıt işlemlerinin derhal durdurulması talep edildi.

Eylem kapsamında sendika yetkililerinin yarın saat 10.00’da daire önünde toplanarak konuya ilişkin basın açıklaması yapacağı da bildirildi.