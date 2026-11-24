Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanılmaması uyarısında bulunarak, tedavi sürecinin endokrinoloji uzmanı ve diyetisyen iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

KTTB ve KTDB’nin yaptığı ortak açıklamada, halk arasında “zayıflama iğneleri” olarak bilinen GLP-1 temelli ilaçların son yıllarda obezite ve bazı metabolik hastalıkların tedavisinde kullanımlarının yaygınlaştığını ancak bu ilaçların bilinçsiz, kontrolsüz ve tıbbi değerlendirme yapılmadan kullanılmasının ciddi riskler oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, GLP-1 temelli ilaçların kullanımı sırasında kalıcı ve sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için tıbbi tedavinin bireye özgü beslenme tedavisi, düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Obezite tedavisinde başarının yalnızca tartıdaki rakamlara değerlendirilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, sağlıklı kilo kaybının kas kütlesinin korunması, metabolik sağlığın iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kazanılmasıyla mümkün olabileceği kaydedildi.

"Süreç dahiliye, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanının kontrolünde yürütülmeli"

GLP-1 temelli ilaçların tedavi sürecinde dahiliye, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanının kontrolünde yürütülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, tedaviye başlamadan önce ise bireyin mevcut hastalıkları, metabolik durumu, kullandığı ilaçlar, olası risk faktörleri ve tedaviye uygunluğunun değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, ilaçların yalnızca hızlı kilo verme amacıyla çevreden alınan tavsiyeler ya da reçetesiz şekilde kullanılmasının doğru olmadığı uyarısı da yapıldı.

Açıklamada, bu tür ilaçların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin beslenme durumunun korunması olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İştahın belirgin şekilde azalması, bazı bireylerde günlük enerji ve protein alımının yetersiz kalmasına neden olabilmektedir. Bu durum kas kütlesi kaybı, vitamin ve mineral yetersizlikleri, sıvı kaybı ve çeşitli beslenme sorunlarına yol açabilmektedir.”

GLP-1 tedavisi gören bireylerin mutlaka diyetisyen desteği alması gerektiği vurgulanan açıklamada, tedavi sürecinde bireye özgü tıbbi beslenme tedavisiyle yeterli protein, enerji, sıvı, vitamin ve mineral alımının sağlanması, kas kaybının en aza indirilmesi ve bireyin metabolik sağlığının desteklenmesinin hedeflenmesi gerektiği vurgulandı.

"İlacın kullanımında bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi yan etkileri görülebilir"

Açıklamada, GLP-1 temelli ilaçların yan etkileri konusunda da uyarıda bulunularak, ilacın kullanımında bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi yan etkileri görülebildiği belirtildi.

“Her birey bu ilaçlar için uygun aday değildir.” denilen açıklamada, bazı bireylerde sıvı kaybı, safra kesesi sorunları ve nadiren pankreatit gibi daha ciddi komplikasyonlar gelişebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, hekim reçetesi olmadan, internet üzerinden reçetesiz şekilde eczaneden veya güvenilirliği doğrulanmamış kaynaklardan temin edilen ilaçların kullanılmasının toplum sağlığı açısından önemli bir tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Obezite tedavisinde başarının yalnızca tartıdaki rakamlara değerlendirilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, sağlıklı kilo kaybının kas kütlesinin korunması, metabolik sağlığın iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kazanılmasıyla mümkün olabileceği kaydedildi.

“GLP-1 temelli ilaçlar doğru hastada, doğru endikasyonla ve uygun tıbbi takip altında önemli tedavi seçenekleri sunmaktadır.” denilen açıklamada, ancak ilgili ilaçların kontrolsüz şekilde başvurulabilecek basit zayıflama yöntemleri olarak görülmemesi gerektiği aktarıldı.

KTTB ve KTDB'nin temel amaçlarının toplum sağlığını korumak, obeziteyle mücadelede bilimsel ve etik yaklaşımları güçlendirmek ve bireylerin güvenli sağlık hizmetlerine ulaşmasını desteklemek olduğu vurgulanan açıklamada, “Obezite tedavisinin endokrinoloji uzmanları başta olmak üzere ilgili hekimler ve diyetisyenlerin iş birliği içerisinde yürütülmesi hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından vazgeçilmezdir” ifadesi kullanıldı.