Girne’nin tarihi, kültürel mirası ve hafızasını konu alan "Girne Belgeseli" 6’ncı Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde finale kaldı.

Yapımcılığını Ali Atamer’in, yönetmenliğini Derya Atamer’in üstlendiği belgesel, 156 film arasından ilk 10'a girdi.

Ali Atamer’in verdiği bilgiye göre, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından TÜRKSOY, TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla 3-7 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen festivalde finalist olan Girne Belgeseli Kırgızistan, İran, Azerbaycan ve Türkiye’den uluslararası davet de aldı.