Kıbrıslı Türk sanatçı Abdullah Öztoprak, savaşın çocukluk hafızasında bıraktığı izleri konu alan “Parçalayanım Parçalarım” adlı tek kişilik oyununu 14. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahneledi.

Öztoprak’ın yazılı açıklamasına göre, 300’ü aşkın kişinin izlediği gösterime, İzmirli sanatseverlerin yanı sıra KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, Kıbrıs Kültür Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Fatma Doğru ve dernek üyeleri ile kentte yaşayan Kıbrıslı Türkler de katıldı.

Gösterimin ardından sanatçı Öztoprak’a Gaziemir Belediyesi ve festival yönetimi tarafından plaket takdim edildi. KKTC’den bazı siyasiler ve kurumlar da destek mesajı gönderdi.

Tek perde ve 75 dakika süren oyun, sanatçının sekiz yaşında tanık olduğu savaş ve çatışma ortamının çocukluk hafızasında bıraktığı izleri ele aldı.

Öztoprak’ın hazırladığı heykel, resim ve müziklerin yanı sıra video art uygulamalarının da kullanıldığı eserin metin düzenlemesi Abdullah Öztoprak ve Eser Dursun tarafından yapıldı.

Gösterimin ardından yaptığı değerlendirmede Öztoprak, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Öztoprak, etkinliğin organizasyonuna katkıda bulunan kurumlara ve kendisine destek mesajı gönderen isimlere teşekkür etti.

İzleyicilerden aldığı geri dönüşlerin kendisi için anlamlı olduğunu belirten Öztoprak, oyunun savaşın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi ve barış üzerine düşünmeye katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Etkinlik, gösterim sonrasında düzenlenen ve Kıbrıs mutfak kültürünün İzmirli sanatseverlerle buluşmasına da olanak sağlayan kokteyl ile tamamlandı.