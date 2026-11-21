Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun dün Ankara’da gerçekleşen görüşmesi güney basınında öne çıkarıldı.

Gazeteler Fitto’nun Türkiye’nin AB ile ilişkilerindeki ilerlemeyi Kıbrıs sorununa bağlama çabasında Fidan’dan beklediği yanıtı alamadığına dikkat çekti.

Politis haberi “Kıbrıs Sorunu ve TC-AB İlişkileri… Fitto Bağladı Fidan Ayırdı” başlığıyla birinci sayfasından ve fotoğrafla yansıttı.

Fitto’nun, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ortak ilgi konularında yapıcı bir görüş alışverişinde bulunulduğunu” yazdığını ancak bunu diplomatik sebeplerle yaptığını aktaran gazeteye göre Avrupa Komisyonu Sözcüsü, her iki tarafın da diplomatik diyaloğun idame ettirilmesinin ve belirli alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret ettiğini açıkladı.

Fidan ve Fitto’nun “Kıbrıs sorununu ve BM çerçevesinde Kıbrıs, Türkiye, AB ve Doğu Akdeniz bölgesinin yararına kapsamlı bir çözüm bulunması konularını da ele aldığını” belirten Komisyon Sözcüsü “Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ilerlemenin TC-AB ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki iş birliklerinin ilerlemesi için çok daha olumlu bir ortam yaratılmasını sağlayacağına” da öne sürdü.

Türk kaynaklara dayanarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin TC-AB ilişkilerini rehin almasına izin verilmesinin doğru bir strateji olmadığı ve gümrük birliğinin güncellenmesinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmemesi gerektiği vurgusunu öne çıkararak görüşmede Fitto’ya söylediklerini geniş ölçekte aktardı.

Gazete Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in dün, Fidan-Fitto görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Fitto’nun Ankara’da olmasının “Avrupa Birliği’nin oynamak istediği rolü gösterdiği” görüşünü ortaya koyarak “AB’nin bizi yararlı bir duruma götüreceğine gerçekten inanıyorum. Türkiye AB ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler görmek istiyorsa, bütün bunlar, müzakerelerin uzlaşılmış çerçevede ve 2017 yazında koptuğu yerden yeniden başlaması şartına bağlıdır” dediğini aktardı.

Fileleftheros Fidan-Fitto görüşmesi, sonrasında Komisyon Sözcüsü tarafından yapılan açıklama ve görüşme öncesinde Hristodulidis’in söyledikleriyle ilgili haberi “AB Kıbrıs Sorununda Jest Bekliyor… Komisyon’un Raffaele Fitto’nun Hakan Fidan İle Görüşmesinden Sonraki Pozisyonu” başlığıyla aktardı.

Alithia “Fidan-Fitto Görüşmesinde Kıbrıs Sorunu… Türk Dışişleri Bakanı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin TC-AB İlişkilerinin Geleceğini Rehin Almasına Müsaade Edilmesi Stratejisini Yanlış Diye Niteledi… Fidan: ‘Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Kıbrıs Sorunuyla İlişkilendirilmesin’… Avrupa Komisyonu Ne Dedi ve Hristodulidis’in Müzakerelerin Başlamasıyla İlgili Mesajı” başlık ve spotlarını kullandı.

Haravgi ise “TC-AB İlişkilerinin Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlamasıyla İlişkilendirilmesi… Kıbrıs Sorunu Ankara’daki Fidan-Fitto Görüşmesinin Odağındaydı” başlığını kullandı.