Limasol'da isyan: Sokaklar gerildi

Kıbrıs'ın güneyinde hükümetin COVİD-19 tedbirlerini protesto etmek için yüzlerce kişi sokağa indi. Vakaların en yüksek düzeyde seyrettiği Limasol'da gerçekleşen eylemde polis ile göstericiler karşı karşıya geldi.

Eylemcilerin şiddete de başvurduğu eylemde sokaklardaki saksılar kırıldı, çöp konteynırları yakıldı ve yollar kesildi. Eylemde sık sık havai fişek patladıldı.

Çevik Kuvvet ile eylemciler arasında kovalamaca yaşandı.