Cenevre'de 'Kıbrıs Konferansı' 2. gününde

İsviçre'nin Cenevre kentinde dün başlayan 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konferansı bugün devam ediyor.

Konferansın ilk günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştiren Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in bugün tüm katılımcıların yer alacağı toplantı yapacak. Guterres başkanlığında gerçekleşecek toplantının ardından toplantının heyetler arası görüşmelerle sürmesi bekleniyor.

Liderler resepsiyonda bir araya geldi

Bu arada, Kıbrıslı liderler dün Cenevre’de Guterres’in verdiği resepsiyonda bir araya geldi.

Kıbrıs saati ile 21.45’te Guterres’in evsahipliği yaptığı resepsiyona Tatar ile Anastasiadis’in yanı sıra, garantör ülke temsilcileri olarak Cenevre’de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1+2 formatında kısıtlı davetlinin bulunduğu resepsiyonda Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve özel temsilci Ergün Olgun eşlik etti.

Cenevre’deki görüşmelerin 29 Nisan Perşembe günü tamamlanması planlanıyor.

Tatar-Guterres görüşmesi

Öte yandan Tatar’ın gün BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapan Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Tatar’ın “Aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemeyeceğine” işaret ettiğini belirtti.

Doğruyol, “Cumhurbaşkanımız, uzun yıllardır görüşülen ve bir sonuç alınamayan federal zemindeki müzakerelerin, Kıbrıslı Türkler aleyhine kurgulanan ve ‘kabul edilemez’ görülen statükoyu devam ettirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini de dile getirdi. Bu şartlar altında, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki Devlet’in iş birliği zemininde olan uzlaşı vizyonunun, oyunun kurallarını olumlu yönde değiştiren, ileriye dönük ve gerçekçi bir uzlaşı zemini olduğunu anlattı” dedi.