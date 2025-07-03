Liderler 16-17 Temmuz'da New York'ta görüşüyor

Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis 16-17 Temmuz tarihlerinde New York'ta bir araya geliyor

BM Genel Sekreteri Sözcülüğünün açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimiyle yapılacak gayrıresmi toplantıya garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılacak.

Liderler, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de aynı formatta yapılan gayrıresmi toplantıda görüşmüştü.

BM açıklamasında, toplantının, diyaloğa devam etmenin yanı sıra Mart ayından bugüne meydana gelişmelerin ele alınmasına imkan sağlayacağı kaydedildi.