Levent Schools Anı Ormanı oluşturuldu

Levent Schools öğrenci ve öğretmenleri, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla anı ormanı projesini hayata geçirerek fidan dikti.

Konuyla ilgili okuldan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Orman Dairesi ile imzalanan protokol neticesinde öğrenci ve öğretmenlerinin binlerce fidanı toprakla buluşturulduğu belirtildi.