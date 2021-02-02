Lefkoşa’nın bir simge ismi daha sonsuzluğa yürüdü

Lefkoşa’nın simge isimlerinden, uzun yıllar Selimiye Camisi’nin önünde seyyar arabasıyla çiçek satan Halil İbrahim Öztansu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Öztansu babadan kalma mesleği manavlık, ardından ise gadeyifçilik yapmıştı. Lefkoşalılar arasında Gadeyifçi İbrahim veya Arap İbrahim olarak da bilinirdi.

Gazeteci Nezire Gürkan’ın yaptığı söyleşi de Öztansu, Lefkoşa için şu ifadeleri kullanmıştı, “Evde oturup da ne yapayım! Burada gurdalanırım. Bütün hayatım bu bölgede geçti. Anılarım, arkadaşlarım, hayatım burada. Buradan beslenirim, kopamam. Gelen geçeni görürüm. Ahbaplar gelir, kahve içerik…”

Fotoğraf: Nezire Gürkan