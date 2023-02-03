Lefkoşa’daki “sanal bahis” operasyonu: 1 kişi daha tutuklandı!

Lefkoşa’da meydana gelen “sanal bahis operasyonu” kapsamında aranan bir kişi daha tespit edilerek tutuklandı.

Mali polisin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında dün, 7 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis, Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına ilk tespitlere göre yaklaşık 2000 adet sim kartının kayıt edilip, bu sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik

Haberleşme Yasasına aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Mehmet Davulcu, zanlı M.T.’nin, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlanmak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada üç gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.