Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: Teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı K.A, teminatla serbest kaldı.

Polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlının yurt dışına çıkışı yasaklandı, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunarak, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı K.A’nin ‘kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) alma ve tasarruf suçundan’ methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 16 Eylül’de saat 16.30’da Küçük Kaymaklı’da Şimal Sokak içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülüp, ZRZ 064 plakalı aracın durdurulduğunu belirtti.

Yapılan aramada aracın el freni koruyucusu altında yaklaşık 7 gram ağırlığında hint-keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Araç bagaj kısmında uyuşturucu…

Polis, Nicosia Park Residence araç park yerinde 16.50-17.05 saatleri arasında K.A’ya ait PF 505 plakalı araçta aramada konu aracın bagaj kısmında, yedek lastiğin yanında beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu da kaydetti.

Zanlının konu maddeyi aranan 1 şahıstan 40 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, yargılanıncaya kadar mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.