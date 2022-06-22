Lefkoşa’da kiracı oldukları evde hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da kiracı oldukları dairede hırsızlık yaparak eşya çalan M.N.T.M.(E-19), M.N.H.(E-20) ve A.T.O.D.(E-20) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün meydana olayda 2 adet 3’lü koltuk seti, 1 şilte, 1 televizyon ve 1 tüp gazı çalındı.

Çalıştığı iş yerinden 350 Euro çalan şahıs tutuklandı

Öte yandan Haziran ayı içerisinde, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan K.B.’nin (E-43) müşteriden aldığı 350 Euro parayı şirket muhasebesine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yuvacık’ta kuzu hırsızlığı

Yuvacık’ta ağıllar bölgesinde dün meydana gelen hırsızlık olayında, Hüseyin Kızıl’a ait ağıl içerisinden iki kuzu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu kuzuların M.T.(E-24), H.U.(E-20) ve D.D.(E-21) tarafından çalındığı ve 400 TL karşılığında A.T.’ye (E-73) satıldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Serdarlı’da ocakta unutulan tava yangına sebep oldu

Serdarlı’da Yeliz Kadiroğlu’na ait evde ocak üzerinde unutulan tava yangına neden oldu.

Dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu oda içerisinde bulunan bir derin dondurucu, bir alüminyum pencere, bir plastik masa, yağmur suyu tahliye borusu ile sandviç panel yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.