Lefkoşa’da kaçak taksicilik yapan sürücüye suçüstü
Lefkoşa’da kaçak taksicilik yapan sürücü tespit edilip, 86 bin 938 TL ve 50 puan ceza kesildi.
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Lefkoşa’da kaçak taksicilik yapan sürücü tespit edilip, 86 bin 938 TL ve 50 puan ceza kesildi.
Polisin açıklaması şöyle:
“Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa'da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde kaçak taksicilik yapan şahıs suçüstü tespit edildi. Kaçak taksicilik yaparak para karşılığı yolcu taşıdığı tespit edilen araç sürücüsüne 86, 938 TL para ve 50 ceza puanı kesildi”
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Etiketler : polis