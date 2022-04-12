Lefkoşa'da ev yangını

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir evde yangın çıktı.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında bir evde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, Kral Apt Daire 6 numaralı dairenin yatak odasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu bir adet komodin kısmen yanarak, oda duvarları ise islenmek suretiyle zarar gördüğü aktarıldı.

Yangın ev sakini tarafından söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen şahıs ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, tedavisi sürüyor.

Soruşturma devam ediyor...