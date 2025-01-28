Lefkoşa ve Güneşköy’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu...

Lefkoşa ve Güneşköy’de, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan beş kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.G’nin (E-32) evinde yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Güneşköy’de, saat 17.00 sıralarında, polis tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullandığı tespit edilen sürücü K.O'nun (E-19) aracı durduruldu. Sürücü rapor edildiği esnada, araçta yolcu olarak bulunan E.O. (E-19), şüpheli hareketlerde bulununca üzerinde, araçta ve diğer yolcular üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, E.O’nun tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve öğütücü, diğer yolcu N.B’nin (K-18) tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.

K.O., E.O., N.B. ve araçta yolcu olarak bulunan F.O.(E-19) tutuklandı.