Lefkoşa merkezdeki tüm okullarda grev kararı!

KTOEÖS ve KTÖS, Meclis önünde gerçekleştirilen eylem sonrası yapılan değerlendirme toplantısında, yarın İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Tekniğe bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nde grev ve eylemde olma kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, yarın saat 10.00’da Lefkoşa’daki TC Elçiliği ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacağı duyuruldu.