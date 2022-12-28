Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda trafik kazası.. yaralı

Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yılmazköy çıkışındaki kazaya iki araç karıştı

Polisten yapılan açıklama:

"Saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Nihal Bayır (K-35) yönetimindeki PP 510 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada İkidere mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Hasan ÇAKTU (E-45) yönetimindeki JK 843 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmaya müteakip PP 510 plakalı araç yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarpıp dururken, JK 843 plakalı araç ise orta refüj içerisinde beton sete çarpıp durmuştur. Kaz sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JK 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nilşen ÇAKTU (K-37) ve Zehra ÇAKTU (K-12) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."