Lefke’de trafik kazası
Lefke’de meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucunda her iki araç sürücüsü Veysel Cengiz ve Mehmet Yürün yaralandı.
Lefke’de meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucunda Veysel Cengiz ve Mehmet Yürün yaralandı.
Polis’in açıklaması:
Bugün saat 18.30 sıralarında, Lefke'de Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Veysel Cengiz (E-26) yönetimindeki 33 AAV 008 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet YÜRÜN (E-35) yönetimindeki LV 811 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan Her iki araç sürücüsü ile 33 AAV 008 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Arkan (K-23) ve LV 811 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gamze Avcı YÜRÜN (K-26) ve Bade YÜRÜN (K-2) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.