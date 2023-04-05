Lefke’de trafik kazası

Lefke’de meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucunda Veysel Cengiz ve Mehmet Yürün yaralandı.

Polis’in açıklaması:

Bugün saat 18.30 sıralarında, Lefke'de Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Veysel Cengiz (E-26) yönetimindeki 33 AAV 008 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet YÜRÜN (E-35) yönetimindeki LV 811 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan Her iki araç sürücüsü ile 33 AAV 008 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Arkan (K-23) ve LV 811 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gamze Avcı YÜRÜN (K-26) ve Bade YÜRÜN (K-2) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.