Lefke’de eylem, arbede: "Artık yeter"

Bazı sivil toplum örgütleri, Lefke'deki sorunlara dikkat çekmek için sokağa indi, eylem yaptı, eylemde polisle arbede yaşandı. “Yarım kalan Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun yıllardır tamamlanmaması ve Lefke’nin 2016 yılında ilçe ilan edilip gereklerinin yıllarıdır yapılmamasını” protesto eden eylemciler, çeşitli sorunlara dikkat çekti.

Doğancı kavşağında düzenlenen eylemde, polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı.

Bölgedeki örgütlerin destek verdiği eylemde, Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı mevkiini kapatmaya çalışan bazı eylemciler polis tarafından kelepçelendi. Eylem alanında bir anda yükselen tansiyon yine bazı eylemciler tarafından düşürüldü. Kelepçelenen eylemci, kısa süre sonra serbest bırakıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, eylemin açıklamaların ardından olaysız şekilde sona erdiğini belirtti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay:

“Lefke’de 5 yıldır ‘çivi üstüne çivi çakılmadı’ artık yeter”

Eylem alanında Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay tarafından yapılan açıklamada Lefke halkının sorunlarını çözmek için sokağa inildiğine dikkat çekildi, sorunların yıllardır çözülmemesi eleştirildi. Lefke’de 5 yıldır ‘çivi üstüne çivi çakılmadı’ denildi.

Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun yıllardır çözülemeyen, bitmeyen en uzun soluklu proje olduğunu ifade eden Oktay, eylemin şiddetinin arttıracaklarını dile getirdi.

Oktay, bir sonraki eylemi, daha da kalabalık olarak Ulaştırma Bakanlığı ve Meclis önü ile TC Elçiliği önüne taşıyacaklarını kaydetti.

Oktay, “Eğer Lefke’ye ilgi göstermezseniz, Anayasa oylamasında Lefke’nin ortaya koyduğu tavrı bu kez sandığa yansıyacak. Bölge nüfus kaybediyor, yetkililer dikkatini bir an önce batıya çevirsin.” dedi.