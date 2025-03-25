Lefke Kaymakamlığına Orakçıoğlu, Güzelyurt Kaymakamlığına Kayan atandı
Güzelyurt Kaymakamlığına Mehmet Kayan, Lefke Kaymakamlığına ise Cemal Orakçıoğlu atandı
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Güzelyurt Kaymakamlığına Mehmet Kayan, Lefke Kaymakamlığına ise Cemal Orakçıoğlu atandı
Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında bir süredir boş bulunan Güzelyurt ve Lefke kaymakamlıklarına atama yaptı.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Kayan ve Orakçıoğlu'na ilişkin atama kararı yarından itibaren geçerli olacak.
Bu arada, Kayan'ın kaymakam olmasıyla boşalan İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürlüğüne Arkın Şansalan atandı. Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de duyuruldu.
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Etiketler : RESMİ GAZETE, Güzelyurt kaymakamlığı, lefke kaymakamlığı