GİAD Başkanı Tekinay, Bakü’de sivil toplum buluşmasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Yusuf Tekinay, Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sivil Toplum Kuruluşları Platformu toplantılarına katıldı.

GİAD’dan yapılan açıklamaya göre, ülkemizi temsilen, Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı’nın davetiyle Bakü’de düzenlenen uluslararası programa katılan Tekinay, ziyaret programı kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri STK’ları II. İş Birliği Forumu ile Küresel Güney STK Platformu toplantıları yanında çeşitli temaslarda bulunuyor.

GİAD Başkanı Yusuf Tekinay, programda yaptığı konuşmada, Türk dünyasında sivil toplum iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekerek, bu platformların yalnızca protokol düzeyinde temaslar değil, halklar arasında kalıcı bağlar kuran güçlü iş birliği mekanizmaları olduğunu belirtti.

Tekinay, devletlerarası ilişkilerin önemine vurgu yaparak, toplumlar arasında güçlü bağlar kurulmadığı sürece gerçek ve sürdürülebilir bir etki yaratmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının bu noktada kritik bir köprü görevi üstlendiğini belirten Tekinay, gençlik, girişimcilik, kadınların ekonomik hayata katılımı, eğitim, kültür, çevre, sosyal inovasyon ve ekonomik iş birliği gibi alanlarda geliştirilecek ortak projelerin Türk dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve değerler temelinde güçlü bağlara sahip olduğunu aktaran Tekinay, esas hedefin, bu bağı somut iş birliklerine, ortak üretime ve sürdürülebilir kurumsal ilişkilere dönüştürmek olduğunu vurguladı.

KKTC’nin bu tür platformlarda yer almasının yalnızca diplomatik görünürlük açısından değil, aynı zamanda yeni iş birlikleri geliştirmek, ortak projeler üretmek ve Kıbrıs Türk halkının potansiyelini daha geniş bir coğrafyada görünür kılmak açısından da büyük önem taşıdığını aktaran Tekinay, “Bizim için bu platformlarda yer almak sadece temsil edilmek anlamına gelmiyor. Görünür olmak, katkı sunmak, ortak üretmek ve Türk dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmak anlamına geliyor. Aynı dili, ortak tarihi ve benzer değerleri paylaştığımız coğrafyalarla yalnızca geçmiş bağlarımızı değil, geleceğimizi de birlikte inşa etmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Tekinay, GİAD olarak girişimcilik, gençlik, iş dünyası ve sivil toplum alanlarında uluslararası iş birliklerini stratejik bir öncelik olarak gördüklerini de belirterek, Türk dünyası ile kurulacak daha güçlü ilişkilerin hem ülke gençleri hem de iş dünyası için yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekti.