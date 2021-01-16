Lapta’daki pozitif vaka sayısı 12: Taramalar sürüyor

YENİDÜZEN

Yerel bulaş bu kez Lapta’da patladı. Dün 6’sı fırın çalışanı 12 kişide Covid-19 pozitif tespit edildiği açıklandı, taramalar gün boyu sürdü.

Lapta’da faaliyet gösteren bazı işletmelerde pozitif vaka görülmesiyle bölgede geniş çaplı tarama başlatıldı, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgedeki son durumu YENİDÜZEN’e aktardı.

Geçtiğimiz gün bölgedeki bir berberde pozitif vaka görülmesinin ardından diğer esnaf ve bazı işletmelerde de tarama yapıldığını kaydeden Aktuğ, bir kahveci, bir de fırında pozitif vaka görüldüğünü, fırındaki vaka sayısının şu an itibariyle 6’ya çıktığını kaydetti.

“Bulaşın kaynağı bilinmiyor”

Tüm bu işletmelerin tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdiğini kaydeden Aktuğ, bölgedeki vaka sayısının 12 kişiye ulaştığını ifade etti. Bulaşın kaynağının bilinmediğine de değinen Aktuğ, “Sağlık bakanlığı ekibi bölgede, testlere devam ediliyor, esnafa random testlere devam ediliyor. Geniş çaplı bir tarama yapılacak” dedi.

Personel pozitif çıktı, fırın kapandı

Lapta’da faaliyet gösteren Kardeşler Fırını, işletmelerindeki bazı personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle hizmetlerine bir süre ara verdiklerini duyurdu.

İşletme tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli halkımız;

Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 sürecinden maalesef ki işletmemiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. İşletmemizdeki bazı personelin test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı hem kendi sağlığımız hem de sizlerin sağlığı ve sizlere ileride daha kaliteli hizmet verebilmek adına, bir süreliğine üretimimize ara verdiğimizi bildiririz.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.

Lapta Kardeşler Fırını”.

Alsancak’ta durum kontrol altında

Alsancak’ta ise pozitif vakalarda artış olmadığını söyleyen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, karantinada olan temaslıların da çıktığını ifade etti.

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Ataser, “İnsanları telaşa sokmamız sanırım iyi oldu, erkenden önünü aldık. Kahvelerde çok az insan vardı, olanlar ise herkes mesafeli, eldiven ve maskeli… Tedbir her zaman iyidir” dedi.