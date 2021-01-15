Personel pozitif çıktı, fırın kapandı

Lapta’da faaliyet gösteren Kardeşler Fırını, işletmelerindeki bazı personellerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle hizmetlerine bir süre ara verdiklerini duyurdu.

İşletme tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli halkımız;

Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 sürecinden malesef ki işletmemiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. İşletmemizdeki bazı personellerin test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı hem kendi sağlığımız hem de sizlerin sağlığı ve sizlere ileride daha kaliteli hizmet verebilmek adına, bir süreliğine üretimimize ara verdiğimizi bildiririz.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.

Lapta Kardeşler Fırını”