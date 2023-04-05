Lapta’da ani ölüm
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 07.30 sıralarında Lapta'da sakin Muhammet CADIL (E-38) iş yeri içerisinde ölü olarak bulundu.
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 07.30 sıralarında Lapta'da sakin Muhammet CADIL (E-38) iş yeri içerisinde ölü olarak bulundu.
Doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi.
Cadıl’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
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