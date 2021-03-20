Lapta’da 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun emekli polis olan babasının tabancasının ateş alması sonucu yaralanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19.00 sıralarında Lapta’da sakin Yahya ERGÖR(E-8) ikametgahı içerisinde babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağir şekilde yaralanarak ambulans ile hastahaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirmiştir. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir.