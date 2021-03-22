Küçük Yahya bugün uğurlanıyor
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, küçük Yahya’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
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Lapta’da Cumartesi akşamı babasına ait tabancadan çıkan kurşun sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, küçük Yahya’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Yahya Ergör, bugün saat 13.00’de Lapta’da toprağa verilecek.
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