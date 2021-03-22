Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Sivil Savunma Bütçesi oybirliğiyle geçti
Küçük Yahya bugün uğurlanıyor

Küçük Yahya bugün uğurlanıyor

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, küçük Yahya’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

A+A-

Lapta’da Cumartesi akşamı babasına ait tabancadan çıkan kurşun sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, küçük Yahya’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Yahya Ergör, bugün saat 13.00’de Lapta’da toprağa verilecek.

Bu haber toplam 663 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler
Lapta’da 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybettiLapta’da 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybettiLapta’da 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.  Çocuğun emekli polis olan babasının tabancasının ateş alması sonucu yaralanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 