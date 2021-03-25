“Bireysel silahlanma can yakıyor”

Ocak ayında Geçitkale’de 14 yaşındaki çocuğun emekli asker babasına ait tabanca ile anne, baba ve kendisini vurarak yaşamlarına son vermesinin ardından Lapta’da geçtiğimiz günlerde babasına ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör’ün ölümü, toplumdaki bireysel silahlanma konusunu yeniden gündeme taşıdı. Barolar Birliği bireysel silahlanmanın önüne geçecek bir çalışma başlattı.

Devrim DEMİR

Lapta’da geçtiğimiz günlerde babasına ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör’ün ölümü, toplumdaki bireysel silahlanma konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’ya göre ülkedeki bireysel silahlanma konusuna ait yasal mevzuat yeniden ele alınmalı.

Toplum olarak hem silah hem de ava olan merağın bireysel silahlanma sonucuna neden olduğuna işaret eden Avukat Hasan Esendağlı çocukların bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti, gidişatın tehlikeli olduğunun altını çizdi.

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu şuan ülkede Bakanlar Kurulu kararı ile bin 500 özel izinli bireysel silah olduğunu kaydetti.

Çırakoğlu, hem Ocak ayında hem de Lapta’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan üzücü olaylara ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu.

Ocak ayında Geçitkale’de 14 yaşındaki çocuğun emekli asker babasına ait tabanca ile anne, baba ve kendisini vurarak yaşamlarına son verdiğini anımsatan, Çırakoğlu Lapta’da hafta sonu 8 yaşındaki çocuğun babasına ait tabanca ile hayatına son verdiğini söyledi.

Kişilerin izinli olarak tasarruflarında bulunan silahların yasada belirttiği gibi usulüne uygun saklanması gerektiğini hatırlatan Çırakoğlu, evlerde 30 bin kayıtlı av tüfeği de bulunduğuna vurgu yaptı, muhafaza şekline işaret etti.

Esendağlı: “Yasal mevzuat neyse yeniden ele alınmalı”

"Ateşli silah tasarrufunun yasaklanması, mevcut tabanca izinlerinin de gözden geçirilmesi düşüncesindeyim. Bu ülkede bireysel silahsızlandırılma yönünde adım atılması şarttır"

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı şunları ifade etti: “Lapta’da 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olay sonrası yaklaşımım ‘ihmal’ var ya da yok tartışması yaratmak değil. Bu ülkede şiddet dediğimiz ve ateşli silah sonucu doğan acı verici sonuçlar belli başlı sıklıkla yaşanmaya başladıysa, oturup bu konulara ilişkin bir değerlendirme yapmalıyız. Toplumsal yapımızı, kültürümüzü, çocuklarımızı yetiştirme şeklini bir daha gözden geçirmeliyiz. Bununla beraber, elbette acil olarak bu konuda yasal mevzuat neyse yeniden ele alınmalı”

“Barolar Birliği olarak önümüzdeki dönemde toplumu da ikna ederek yasal dönüşüm için gerekli hazırlığı yapabilecek güce sahibiz. Çok kısa bir zamanda, ilgili yasal değişiklikleri hazırlayıp, takibini de yapacağız.”

“Silah, av, öldürülen hayvanlar erkek çocuklarına arkadaş gibi gösteriliyor”

Toplum olarak hem silah hem de ava olan merakla ilgili de konuşan Hasan Esendağlı, “Bir kere toplum olarak ava, avda öldürülen hayvanlar, erkek çocuklarına silahın dost, arkadaş, oyuncak gibi gösterilmesine ilişkin sorunlarımız var. Çocukların zihniyetlerinde bu tarz eylemler, oyuncak gibi yer etmekte. Eylemlerin doğurduğu neticeler, ortada ve toplum olarak bu kafa yapısının değişmesi gerektiği inancındayım. Bu durumun, eylemlerin çocuklara doğru olmadığını tehlikeli olduğunu öğretmeliyiz.”

“Bireysel silahsızlanmaya karşı cesur adımlar atılmalı”

“Polis, asker taşıması gerekiyorsa taşısın. Sivil bir vatandaşın, emekli bir polis veya askerin silah taşıması için gerekli bir durum olduğunu düşünmüyorum. Verilen izinler yeniden gözden geçirilsin ve gereksiz olanlar geri alınsın. Bireysel olarak silahlanmaya son verilmeli”

Yeniden bir yasal düzenlemeye gidilmesi gerektiğine de işaret eden Esendağlı, avın çok gerekli bir spor olmadığına, bu tarz eylemlerin doğadaki canlılar açısında da büyük sıkıntı ve tehlike barındırdığını kaydetti.

Ateşli Silahlar Yasası ve Patlayıcı Maddeler Yasası'nın yeniden revize edilmesi gerektiğine vurgu yapan Esendağlı, “Avın çok kısıtlanması veya kaldırılması gerektiği görüşünde olmakla beraber, ‘Ateşli silah tasarrufunun’ yasaklanması, mevcut tabanca izinlerinin de gözden geçirilmesi düşüncesindeyim. Bu ülkede bireysel silahsızlandırılma yönünde adım atılması şarttır. Bununla ilgili oluşan lobilerin, ya da bir takım kaygıların göz ardı edilerek, cesur adımların atılması gerektiği inancındayım” dedi.

“Yasal dönüşüm için gerekli hazırlığı yapacak güce sahibiz”

Barolar Birliği’nin bir takım girişim hazırlığı olduğunu da kaydeden Hasan Esendağlı, “Barolar Birliği olarakönümüzdeki dönemde toplumunda ikna olarak yasal dönüşüm için gerekli hazırlığı yapabilecek güce sahibiz. Bununla ilgili çok kısa bir zamanda, ilgili yasal değişiklikleri hazırlayıp, takibini de yapacağız.”

“Verilen her ruhsat, izin iptal edilebilir.. Silah tasarrufu çok gereksiz”

‘Ateşli silah bulundurma’ ve ‘tasarruf’ için verilen izin ve ruhsatların iptal edilebileceğini de belirten

Esendağlı, “Silah tasarrufu çok fazla ve gereksiz” dedi.

Özellikle ülkemizde kimsenin silah taşımasına gerek olmadığını da kaydeden Esendağlı, “Polis, asker taşıması gerekiyorsa taşısın. Sivil bir vatandaşın, emekli bir polis veya askerin silah taşıması için gerekli bir durum olduğunu düşünmüyorum. Verilen izinler yeniden gözden geçirilsin ve gereksiz olanlar geri alınsın. Bireysel olarak silahlanmaya son verilmeli” dedi.

“Silah çocuk gözünde giderek normalleşiyor”

Ülkede av olduğuna, evlerde ikişer av tüfeği tasarruf edenlerin olduğunu ifade eden Esendağlı, özellikle çocukların tabancaya meraklarının oyuncakla başladığını, bilgisayar oyunları, aile bireyleri tarafından ava götürülerek, hayvanların öldürülmesine şahit olduklarını söyledi. Bazı ebeveynlerin ise, çocukların eline tabanca vererek atış atmasını sağladıklarını da belirten Esendağlı, “Çocuk için bu normalleşir. Tabanca artık onu korkutmaz ve oyun oynayabileceğini düşünür” ifadelerini kullandı.

Barolar Birliği yasal mevzuatın değişmesi konusunda adım…

Yasal mevzuatı tekrar gözden geçirerek, farkındalık yaratmak adına Barolar Birliği olarak aktif rol almayı düşündüklerini kaydeden Hasan Esendağlı, “Gerekli engellemeleri, yasaklamaları, zorlukları ve kriterleri içerecek bir yasal düzenleme yapılıp silahsızlanmanın yasallaşması için gerekli mevzuatın geçmesi için bastıracağız. Anne baba olarak endişelenmemiz gerekir. Çocuklarımızı cinsiyetçi ve silaha yakın yetişmesini önlememiz gerekir. Bu ülkede bu olaylar yaşanıyorsa, bununla ilgili alınması gereken yasal tedbirleri de herkesin katkı koyarak alması gerekir” sözlerini kaydetti. ,

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu:

“Ülkede 30 bin av tüfeği, bin 500 bireysel silah var”

Çırakoğlu şu an ülkede Bakanlar Kurulu kararı ile bin 500 özel izinli bireysel silah olduğunu kaydetti. Çırakoğlu, evlerde 30 bin kayıtlı av tüfeği de bulunduğuna vurgu yaptı, muhafaza şekline işaret etti, bunun sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu’da hem Ocak ayında hem de Lapta’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan üzücü olaylara ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu.

Ocak ayında Geçitkale’de 14 yaşındaki çocuğun emekli asker babasına ait tabanca ile anne, baba ve kendisini vurarak yaşamlarına son verdiğini anımsatan, Çırakoğlu Lapta’da hafta sonu 8 yaşındaki çocuğun babasına ait tabanca ile hayatına son verdiğini söyledi.

Kişilerin izinli olarak tasarruflarında bulunan silahların yasada belirttiği gibi usulüne uygun saklanması gerektiğini hatırlatan Çırakoğlu, şuan ülkede özel izinli Bakanlar Kurulu kararı ile bin 500 özel izinli bireysel silah olduğunu kaydetti.

“Bu ülkede özel izinli silahla cinayet işlendi”

Ülkede av merakına da değinen Nurettin Çırakoğlu, 21 yaşını dolduran herhangi bir sabıkası olmayan kişilerin av tüfeği alabildiğine dikkat çekti. Ülkede 30 bin civarı kayıtlı av tüfeği olduğunu söyleyen Çırakoğlu, yavaş yavaş av tüfeklerinin kullanımında azalmaya gidildiğini kaydetti. Hayvan sevgisi nedeniyle çok sayıda kişinin spor olarak gördüğü avdan vazgeçtiğini ancak av tüfeklerini de usulüne uygun evlerde muhafaza edildiğini belirtti.

Kişilere özel tabanca izinlerinin ise 1990 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte verilmeye başlandığına dikkat çeken Çırakoğlu, alınan bu özel izinli silahlarla geçmişte de cinayet işlendiğini kaydetti. uzun yıllardır özel izinli silahlandırmaların yapılmadığını da belirten Çırakoğlu, “Uzun yıllardır, bireysel silaha izin verilmedi ancak bir de miras durumu söz konusu. Tabancaya polis el koyuyor ama av tüfeği de bir silahtır. Fakat mal sahibi ölünce av tüfeği miras olarak kalıyor. Bu konuda bir çalışma yapılmalı. Evinizde, iş yerinizde silah bulunduruyorsanız ya kilitli bir yerde ya da çocuğun ulaşamayacağı yerlerde olsun. Böyle acılar bir daha yaşanmasın” dedi.